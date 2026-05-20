Ολυμπιακός: Με μπλούζες Forever Legend οι παίκτες των ερυθρολεύκων στο ξενοδοχείο για το Final Four της Euroleague

Όλος ο οργανισμός του μπασκετικού Ολυμπιακού ζει και αναπνέει για το Final Four της Euroleague
Ο Τάισον Γουόρντ / Getty Images
Η αποστολή του Ολυμπιακού, μετά την προπόνηση της Τετάρτης (20/5/2026), πήγε από το ΣΕΦ στο ξενοδοχείο “The Ilisian”, όπου θα καταλύσουν οι τέσσερις ομάδες του Final Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε το απόγευμα της Παρασκευής (22/5/2026, 18:00) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center, με τους Πειραιώτες να μπαίνουν από σήμερα για τα καλά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού φορούσαν ένα κόκκινο μπλουζάκι με την επιγραφή “Forever Legend” στη μετάβασή τους από το ΣΕΦ προς το ξενοδοχείο που θα καταλύσουν κατά τη διάρκεια του 2026 Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Η ερυθρόλευκη αποστολή βρίσκεται στο ξενοδοχείο "The Ilisian" όπου θα καταλύσουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα συμμετέχουν στο Final Four, η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια και η Ρεάλ.

 
 
 
 
 
Οι παίκτες των ερυθρολεύκων κατά τη μετάβασή τους από το ΣΕΦ στο ξενοδοχείο φορούσαν κόκκινα μπλουζάκια που έγραφαν “Forever Legend“, δηλαδή “Για πάντα θρύλος“.

