Περισσότεροι από 4.000 φίλοι της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center για το Final Four της Euroleague

Περισσότερους από 4.000 Τούρκους φιλάθλους υπολογίζουν οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε ότι θα έχουν στο Telekom Center για το Final Four της Euroleague.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, δήλωσε ότι στο T-Center υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα βρεθούν τουλάχιστον 4.000 φίλοι της ομάδας.

“Ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, τους σεβόμαστε. Παίζουν επίσης στην Ελλάδα. Θα παίξουν με την υποστήριξη 8-9 χιλιάδων φιλάθλων τους. Εμείς περιμένουμε ότι θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες που θα μας υποστηρίζουν. Νομίζω ότι είναι ένας επαρκής αριθμός. Ευχόμαστε επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές“, τόνισε χαρακτηριστικά ο Τσεμ Τσιρίτσι/

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει περίπου 9.000 οπαδούς στο Telekom Center.

