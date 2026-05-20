Η Πορτογαλία τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Ζότα συμπεριλαμβάνοντάς τον στην αποστολή για το Μουντιάλ

Μπορεί ο Ντιόγκο Ζότα να έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο η Πορτογαλία φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, “συμπεριλαμβάνοντάς” τον στην αποστολή που θα πάρει μέρος το ερχόμενο καλοκαίρι στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο το περασμένο καλοκαίρι, με τον 28χρονο άσο να χάνει τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πορτογαλία θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αποφασίζοντας να τον “συμπεριλάβει” στην αποστολή για το Μουντιάλ.

” Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό”, τόνισε με δηλώσεις του ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ίβηρες θα παραταχθούν με 27+1 παίκτες.

Ο Ντιόγκο Ζότα αγωνίστηκε για μία εξαετία (2019-2025) με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση δύο τίτλων στο Nations League (2018-19, 2024-25) και μετρώντας συνολικά 14 γκολ σε 49 παιχνίδια.