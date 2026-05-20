Final Four Euroleague: Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Που απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα ενόψει του Final Four της EuroLeague.

Στόχος της ελληνικής αστυνομίας είναι να προστατευτούν τόσο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια όσο και να μην επηρεαστεί η ζωή της Αθήνας το τετραήμερο του Final Four της Euroleague στο Telekom Center (21/5-24/5).

Γι’ αυτό τον λόγο, θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθροίσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων πορειών τις επόμενες μέρες. Τα μέτρα θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους.

Πιο αναλυτικά, αποφασίστηκε η απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από τις 06:00 της 21ης Μαΐου έως τις 06:00 της 25ης Μαΐου.

Το μέτρο αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου και Αντήνορος.

Η ανακοίνωση και οι αποφάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας

«Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος,

β) της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 7 του Ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 73/2020 «Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων».

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3017/1/44-α΄ από 20/05/2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών και τον κ. Δήμαρχο Αθηνών.

Την υπ’ αριθ. 2000/26/1111208 από 17/05/2026 διαταγή Γ.Α.Δ.Α./Τ.Ε.

Αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από ώρα 06:00 της 21/05/2026 έως ώρα 06:00 της 25/05/2026 και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και βασίζεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν λόγω αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειάς της.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του “EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026”, αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην οριοθετημένη περιοχή της παρούσας. Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων, αιφνίδιων μετακινήσεων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας, καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων. Είναι δε αναλογικό, καθόσον έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής».