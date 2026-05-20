Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας

Από την Άστον Βίλα εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της προετοιμασίας των Πειραιωτών
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν θα “χτιστεί” στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Η διαφορά είναι ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μεταβεί πιο νωρίς στην Ολλανδία, καθώς θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League.

Οι οριστικές ημερομηνίες θα τσεκαριστούν μετά τον τελικό του Europa League μεταξύ της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ (20/05, 22:00).

Οι Πειραιώτες θέλουν κατάκτηση της αγγλικής ομάδας και να βγει 4η στην Premier League, γιατί σε αυτή την περίπτωση κερδίζουν έναν γύρο και από τον 2ο προκριματικό του Champions League πηγαίνουν στον 3ο.

Εάν οι Άγγλοι σηκώσουν το Europa League, το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού θα γίνει είτε στις 30 Ιουνίου είτε στη 1 Ιουλίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
147
131
116
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo