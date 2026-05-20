Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν θα “χτιστεί” στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Η διαφορά είναι ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μεταβεί πιο νωρίς στην Ολλανδία, καθώς θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League.

Οι οριστικές ημερομηνίες θα τσεκαριστούν μετά τον τελικό του Europa League μεταξύ της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ (20/05, 22:00).

Οι Πειραιώτες θέλουν κατάκτηση της αγγλικής ομάδας και να βγει 4η στην Premier League, γιατί σε αυτή την περίπτωση κερδίζουν έναν γύρο και από τον 2ο προκριματικό του Champions League πηγαίνουν στον 3ο.

Εάν οι Άγγλοι σηκώσουν το Europa League, το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού θα γίνει είτε στις 30 Ιουνίου είτε στη 1 Ιουλίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου.