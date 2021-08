Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη αντίπαλό της στο US Open, με την Ουκρανή τενίστρια, Μάρτα Κόστιουκ να κληρώνεται απέναντί της, στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Η 19χρονη αθλήτρια βρίσκεται στο Νο56 της παγκόσμιας κατάταξης και θα αποτελέσει την πρώτη “απειλή” για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, No18 στον κόσμο, η οποία έχει φθάσει στο παρελθόν μέχρι και στον τέταρτο γύρο του τουρνουά.

Η Σάκκαρη διασταυρώνεται βάσει διασταυρώσεων με την Πέτρα Κβίτοβα στον τρίτο γύρο και στη συνέχεια με την Καρολίνα Πλίσκοβα στους “8”, ενώ αν φθάσει μέχρι τα ημιτελικά είναι πιθανό να βρει απέναντί της την Άσλεϊ Μπάρτι.

🇨🇿 @KaPliskova‘s quarter is stacked with three Grand Slam champions 👀. pic.twitter.com/YycTmHyud4