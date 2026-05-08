Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Σε πέμπτο ματς στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με από τη Βαλένθια και στο τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague στο Telekom Center Athens, με αποτέλεσμα το σκορ της σειράς να διαμορφωθεί στο 2-2, για να κριθεί πια η πρόκριση, σε πέμπτο ματς στην Ισπανία.

Μετά από τέσσερα μπρέικ σε τέσσερις αγώνες, Παναθηναϊκός και Βαλένθια θα παίξουν και έναν τελευταίο πέμπτο αγώνα στην έδρα των “νυχτερίδων”, όπου ο νικητής θα πάρει και το τέταρτο και τελευταίο “εισιτήριο” για το Final Four της Αθήνας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Roig Arena, την επόμενη εβδομάδα στις 11 ή 12 Μαΐου 2026, με τη Euroleague να ανακοινώνει σύντομα το πρόγραμμα και την ώρα του αγώνα.