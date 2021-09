Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο γύρο του US Open, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του 18χρονου Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει σχετικά εύκολο έργο στους “16”, αφού θα παίξει με τον Γερμανό qualifier Πέτερ Γκόγιοβτσικ, που άφησε εκτός με 3-6, 6-3, 6-1, 6-4 τον Ελβετό Χένρι Λαακσόνεν.

Ο 32χρονος τενίστας βρίσκεται στο Νο.141 της παγκόσμιας κατάταξης και πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο US Open.

Πρόκειται για ένα αντίπαλο που μπορεί να περάσει φυσικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να βρεθεί στα προημιτελικά. Πρώτα πρέπει, βέβαια, να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κάρλος Αλκαράθ.

3-6, 6-3, 6-1, 6-4 ✔️



Peter Gojowczyk defeats Henri Laaksonen and becomes the fifth men’s singles qualifier to reach Round 4 of the #USOpen since 2006! pic.twitter.com/dIOdGiNU4a