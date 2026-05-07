Στην Ζαλγκίρις Κάουνας απαγόρευσαν το σεξ για να περάσουν στο Final 4 της Euroleague, ο 11ος κανόνας που προστέθηκε

Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη και έχοντας βρεθεί στο -19 στο εντός έδρας ματς με τη Φενέρμπαχτσε, η Ζαλγκίρις επικράτησε μέσα στο Κάουνας (81-78) και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Με το game 4 να είναι και αυτό στο Κάουνας (08.05.2026), η Ζαλγκίρις θα έχει την ευκαιρία να φέρει τη σειρά στα ίσα και να διεκδικήσει στην Κωνσταντινούπολη την πρόκρισή της στο Final 4 της Euroleague.

Σε αυτή την προσπάθεια, η Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ορίζει κανόνες -συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται στην αρχή της σεζόν- προκειμένου ο πολυπόθητος στόχος να επιτευχθεί. Πιο συγκεκριμένα, το σταφ των Λιθουανών έχει τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final 4 της Αθήνας, με 10 κανόνες που συμπεριλαμβάνουν τον ύπνο ως προτεραιότητα, την ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή.

Παράλληλα, αναφέρεται η πνευματική προετοιμασία, η αποχή από το αλκοόλ και τις βραδινές εξόδους θέτοντας ως προτεραιότητα την συλλογική και ομαδική νοοτροπία. Ωστόσο, από φωτογραφία που έχει διαρρεύσει στα social media φαίνεται πως προστέθηκε κι ένας… 11ος κανόνας, που αφορά την απαγόρευση στο σεξ.

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει… χιουμοριστικός αστερίσκος, που αναφέρει: “Επιτρέπεται μόνο σε… διαστήματα 2 λεπτών / 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα… κούραση”.

One extra team rule from the Zalgiris staff to keep everybody fully locked in for the playoffs pic.twitter.com/XDC8XQ0FXR — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

Οι κανόνες

1. Ο ύπνος πάνω απ’ όλα: Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

2. Ενυδάτωση: Να πίνουν νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα και να αποφευχθεί η αφυδάτωση.

3. Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Όχι junk food.

4. Υδατάνθρακες: Αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων 2-3 ημέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.

5. Αποθεραπεία: Περισσότερος χρόνος καθημερινά. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό.

6. Επιπλέον θεραπεία : Άμεση αναφορά για οποιονδήποτε πόνο ή ενόχληση και περισσότερος χρόνος στο treatment room.

7. Πνευματική προετοιμασία: Συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.

8. Καθόλου αλκοόλ / Όχι ξενύχτια: Μηδενικό αλκοόλ για προστασία του σώματος και καλύτερη αποκατάσταση.

9. Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία περισσότερο από ποτέ.

10. Ίδιες συνήθειες – σε υψηλότερο επίπεδο: Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά.

11. Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο σε… διαστήματα 2 λεπτών / 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα… κούραση