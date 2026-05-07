Μάλαγα – ΑΕΚ: Να εκθρονίσει την κάτοχο του BCL μέσα στην Ισπανία και να περάσει στον τελικό της διοργάνωσης

Η πιο μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ μέχρι την επόμενη, έφτασε, στο Final 4 του Basketball Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα (22:00, COSMOTE SPORT 4, newsit.gr) στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης και θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη.

Όπως και πέρυσι στη “Sunel Arena”, έτσι και φέτος στο “Palau Municipal d’Esports de Badalona”, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Μάλαγα, την πρόκριση στον τελικό του BCL.

Η ΑΕΚ είναι και πάλι παρούσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, φτάνοντας σ’ ένα δεύτερο διαδοχικό F;inal 4 και διεκδικώντας το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση, μετά από αυτό του 2018 που είχε κατακτήσει στην Αθήνα, μέσα στο ΟΑΚΑ.

Οι τρεις από τις τέσσερις παρουσίες της στην τετράδα έχουν μάλιστα κοινό παρονομαστή, τον Ντράγκαν Σάκοτα. Ο πολύπειρος προπονητής, που έχει συνδέσει το όνομά του με σχεδόν όλες τις επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας των κιτρινόμαυρων, οδήγησε την ΑΕΚ στα Final 4 του 2018, του 2025 και του 2026.

Η Μάλαγα, με back to back” τίτλους είναι το φαβορί, αλλά στην ΑΕΚ πιστεύουν στις δυνατότητές τους, ειδικά μετά και την επιτυχία της κόντρα στην “οικοδέσποινας” του Final 4, Μπανταλόνα, στα στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα υπολογίζει και στον 35χρονο Αμερικανό σμολ φόργουορντ, Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ο Νάναλι είχε υποστεί διάστρεμμα αριστεράς ποδοκνημικής πριν από δύο εβδομάδες, ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο να είναι έτοιμος στο φάιναλ φορ της Μπανταλόνα και τα κατάφερε.

Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ βρίσκεται ξανά στην Ισπανία για να διεκδικήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, 28 χρόνια μετά τον τελικό της Euroleague στη Βαρκελώνη το 1998 (ήττα από την πανίσχυρη Κίντερ Μπολόνια με 58-44). Η Ένωση θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο του μεγάλου τελικού του BCL, εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας – Τενερίφη (19:00).

Οι σημερινοί ημιτελικοί

19:00 Ρίτας – Τενερίφη (COSMOTE SPORT 4)

22:00 Μάλαγα – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 4)

Οι πορείες της ΑΕΚ ανά σεζόν στο BCL:

2016-17: Αποκλεισμός στους 16

2017-18: Πρώτη θέση

2018-19: Αποκλεισμός στους 8

2019-20: Δεύτερη θέση

2020-21: Αποκλεισμός στους 16

2021-22: Αποκλεισμός στη φάση των ομίλων

2022-23: Αποκλεισμός στους 8

2023-24: Αποκλεισμός στους 16

2024-25: Τρίτη θέση