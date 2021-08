Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο US Open, με τον άλλοτε κορυφαίο τενίστα του κόσμου, Άντι Μάρεϊ να αποτελεί το “εμπόδιό” του στην πρεμιέρα του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Ο κορυφαίος Άγγλος τενίστας είχε φθάσει στο παρελθόν μέχρι και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας κατακτήσει και δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, αλλά πλέον στα 34 του χρόνια και “χτυπημένος” από τραυματισμούς, έχει “κατρακυλήσει” στο Νο114.

Στο US Open δε, θα κληθεί να κάνει έκπληξη… μεγατόνων κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, Νο3 του κόσμου, ο οποίος βλέπει και πιο μακριά στο τουρνουά, όπου είναι πιθανό να βρει τον Ρούμπλεφ στα προημιτελικά και τον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά, με βάση τα ranking.

🇬🇷 @steftsitsipas‘ quarter is loaded with exciting players including @AndreyRublev97, @felixtennis, @NickKyrgios & former champion @andy_murray. pic.twitter.com/WfRlxPUcfH