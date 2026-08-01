Παναθηναϊκός: Οι Γιάννης Αλαφούζος και Στέφανος Κοτσόλης επισκέφτηκαν τον Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης επισκέφτηκαν τον Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε στο πόδι για να του συμπαρασταθούν.
Ο Παύλος Παντελίδης στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και χειρουργήθηκε για να ξεπεράσει αυτόν τον σοβαρό και δύσκολο τραυματισμό.
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Το διάστημα της απουσίας του Έλληνα μεσοεπιθετικού υπολογίζεται κοντά στους 6 μήνες και αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι να βρει την ψυχική δύναμη, με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι δίπλα του για να του δώσουν δύναμη.
Περαστικά Παύλο! Σύντομα πίσω πιο δυνατός!#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/Wm7SScZuEo— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 31, 2026
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό του Έλληνα εξτρέμ κάνοντας ανάρτηση για να μείνει δυνατός στην περιπέτεια της υγείας του, κάτι το οποίο έκανε και η πράσινη ΚΑΕ.