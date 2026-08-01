Παναθηναϊκός: Οι Γιάννης Αλαφούζος και Στέφανος Κοτσόλης επισκέφτηκαν τον Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης επισκέφτηκαν τον Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε στο πόδι για να του συμπαρασταθούν.

Ο Παύλος Παντελίδης στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και χειρουργήθηκε για να ξεπεράσει αυτόν τον σοβαρό και δύσκολο τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το διάστημα της απουσίας του Έλληνα μεσοεπιθετικού υπολογίζεται κοντά στους 6 μήνες και αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι να βρει την ψυχική δύναμη, με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι δίπλα του για να του δώσουν δύναμη.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό του Έλληνα εξτρέμ κάνοντας ανάρτηση για να μείνει δυνατός στην περιπέτεια της υγείας του, κάτι το οποίο έκανε και η πράσινη ΚΑΕ.