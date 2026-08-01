Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας

Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο τουρνουά του Βαρέζε
Λιόλιου και Μουρατίδου
Λιόλιου και Μουρατίδου πανηγυρίζουν το ασημένιο μετάλλιο/ Ελληνικη Κωπηλατικη Ομοσπονδια
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ελληνική κωπηλασία συνεχίζει να διαπρέπει σε όλα τα επίπεδα και το δίδυμο των Γαβριέλας Λιόλιου και Λίλας Μουρατίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Με χρόνο 7:03:09 οι Λιόλιου και Μουρατίδου κατάφεραν να βρεθούν στη δεύτερη θέση του τελικού, πίσω από το πλήρωμα της Ιταλίας, που τερμάτισε σε χρόνο 6:55:95. Οι δύο ελληνίδες αθλήτριες επανέλαβαν την επιτυχία των Κοντού και Αναστασιάδου που πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας νωρίτερα.

Πολύ καλή προσπάθεια στον τελικό του τετραπλού σκιφ γυναικών έκανε και το πλήρωμα των Μπούρμπου, Διαβάτη, Φίτσιου και Λυκομήτρου που τερμάτισε έκτο με χρόνο 6:25:03 στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τελικό.

Εξαιρετική κούρσα έκαναν και οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό της δικώπου ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας,τερματίζοντας στην 4η θέση με 6:19:01.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
148
133
125
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo