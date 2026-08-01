Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας

Η ελληνική κωπηλασία συνεχίζει να διαπρέπει σε όλα τα επίπεδα και το δίδυμο των Γαβριέλας Λιόλιου και Λίλας Μουρατίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Με χρόνο 7:03:09 οι Λιόλιου και Μουρατίδου κατάφεραν να βρεθούν στη δεύτερη θέση του τελικού, πίσω από το πλήρωμα της Ιταλίας, που τερμάτισε σε χρόνο 6:55:95. Οι δύο ελληνίδες αθλήτριες επανέλαβαν την επιτυχία των Κοντού και Αναστασιάδου που πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας νωρίτερα.

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Πολύ καλή προσπάθεια στον τελικό του τετραπλού σκιφ γυναικών έκανε και το πλήρωμα των Μπούρμπου, Διαβάτη, Φίτσιου και Λυκομήτρου που τερμάτισε έκτο με χρόνο 6:25:03 στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τελικό.

Εξαιρετική κούρσα έκαναν και οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό της δικώπου ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας,τερματίζοντας στην 4η θέση με 6:19:01.