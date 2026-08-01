Η Εθνική Εφήβων διέλυσε 84-64 το Ισραήλ στο Eurobasket U18 και είναι μία νίκη μακριά από το παγκόσμιο Κύπελλο

Η Εθνική Εφήβων κατατρόπωσε την ομάδα του Ισραήλ 84-64 στον αγώνα κατάταξης 5-8 του Eurobasket U18 και πλέον θέλει μία νίκη για να εξασφαλίσει μία θέση στο παγκόσμιο Κύπελλο U19 του 2027.

Η κυριαρχία της Εθνικής Εφήβων στο ματς με το Ισραήλ ήταν ξεκάθαρη και δεν υπήρξε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της νίκης, που την έφερε πιο κοντά στο εισιτήριο για το επόμενο παγκόσμιο, το οποίο για να το κάνει δικό της θα πρέπει να ξεπεράσει και το εμπόδιο των Γερμανίας ή Τουρκίας στον αγώνα για τις θέσεις 5-6.

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Ο Ηλίας Χαϊδεμένος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ελλάδας, αφού ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους (8/12 δίποντα), 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στο σκοράρισμα ακολούθησε ο Άγγελος Ζούπας με 14 πόντους, ενώ πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν οι Δημήτρης Πούλος και Στέφανος Γκίγκας με 12 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Εφήβων για την πέμπτη θέση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (02/08/26) στις 14:00.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 33-34, 48-58, 64-84

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Ζούπας 14 (1/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βανετίδης, Χαϊδεμένος 16 (8/12 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Θωμάκος 2, Χατζηλάμπρου 8 (10 ριμπάουντ), Σκληρός 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπουζούλας 9 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χαρτωνάς 5, Γκίκας 10 (4/6 δίποντα), Ασημένιος, Πούλος 12 (4/6 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ).