Αδιόρθωτος Ζλάταν: «Είναι τιμή σας που με έχετε εδώ» είπε στο Σαν Ρέμο (video)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρέθηκε σε ρόλο συμπαρουσιαστή στη φετινή διοργάνωση του διάσημου φεστιβάλ τραγουδιού Σαν Ρέμο στην Ιταλία και δεν άργησε να… κλέψει την παράσταση.

Με την είσοδό του στη σκηνή, ο Σουηδός σούπερ σταρ της Μίλαν τόνισε «είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ αλλά και… τιμή δική σας που με έχετε εδώ», προκαλώντας την έκπληκτη αντίδραση του βασικού παρουσιαστή.

Αυτή δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που ο Ζλάταν… αυτοαποθεώνεται, αφού έχει “υιοθετήσει” πια αυτή την υπεροπτική περσόνα και δεν διστάζει να μπαίνει σε κόντρες ακόμη και με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

🗣 Zlatan Ibrahimovic makes his big entrance at Sanremo…



💬 “Good evening, Italy. It’s an honour to be here, but it’s also a great honour for you to have me here.”



😂❤️️🖤



📹 @TheMilanGuyspic.twitter.com/H3Q3WTj15c