ΑΕΚ: 10.000 οπαδοί της Ένωσης στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, παραμονές του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιουργούν τη δική τους παράδοση πριν τα ντέρμπι της ομάδας στα φετινά πλέι οφ της Super League. Παραμονές του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (10.05.2026, Newsit.gr), οι φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν για μια ακόμα φορά δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, στην προπόνηση της ομάδας.

Περίπου 10.000 φίλοι της ΑΕΚ μπήκαν στις εξέδρες της Allwyn Arena το μεσημέρι του Σαββάτου (09.05.2026) και στήριξαν ψυχολογικά τους κιτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές.

Οι φίλοι της ΑΕΚ εμψύχωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ αποθέωσαν και τον Σέρβο προπονητή. Θυμίζουμε ότι η Ένωση βρίσκεται στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και σε περίπτωση που νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, θα”αγγίξει” τον τίτλο στη Super League.