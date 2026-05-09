ΑΕΚ: 10.000 οπαδοί της Ένωσης στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, παραμονές του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η Allwyn Arena σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ενόψει του κρίσιμου αθηναϊκού ντέρμπι
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιουργούν τη δική τους παράδοση πριν τα ντέρμπι της ομάδας στα φετινά πλέι οφ της Super League. Παραμονές του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (10.05.2026, Newsit.gr), οι φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν για μια ακόμα φορά δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, στην προπόνηση της ομάδας.

Περίπου 10.000 φίλοι της ΑΕΚ μπήκαν στις εξέδρες της Allwyn Arena το μεσημέρι του Σαββάτου (09.05.2026) και στήριξαν ψυχολογικά τους κιτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές.

Οι φίλοι της ΑΕΚ εμψύχωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ αποθέωσαν και τον Σέρβο προπονητή. Θυμίζουμε ότι η Ένωση βρίσκεται στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και σε περίπτωση που νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, θα”αγγίξει” τον τίτλο στη Super League.

