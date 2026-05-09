Η Βαλένθια ζητά αναβολή με την Μπασκόνια ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν δεν γίνει θα παίξουμε με έφηβους»

Η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο τέταρτο ματς της σειράς της Euroleague και έκανε το 2-2, με την πρόκριση να κρίνεται στο Game 5 που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου (22:00).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Βαλένθια μίλησε στο ισπανικό ραδιόφωνο «COPE» και τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε επικοινωνία με την ACB για να μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (10/05/26).

Η δεύτερη νίκη στο T- Center έκανε τους ανθρώπους της Βαλένθια να πιστέψουν ακόμα πιο πολύ στην ανατροπή και στην πρόκριση στο Final Four, με αποτέλεσμα να ζητούν την αναβολή για το ματς της ACB.

Αν δεν γίνει αυτό ο Ερίκ Καρμπονέλ δήλωσε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί με την ομάδα U23, καθώς δεν θέλουν να ρισκάρουν τον οποιονδήποτε τραυματισμό ή κόπωση ενόψει του Game 5.