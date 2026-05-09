Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά: Η ανάρτηση του Δημήτρη Κοντού μετά το Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία και του τέταρτου αγώνα με τη Βαλένθια έχουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο τζένεραλ μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, ανέβασε ένα story με μία φωτογραφία της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, με τον Μπράνκου Μπαντιό να μαρκάρει τον Κέντρικ Ναν.

“Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστικά λεπτά“, έγραψε.

Η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού φτύνει… αίμα για να πάρει ένα φάουλ, παρά τη σκληρή άμυνα των περιφερειακών της Βαλένθια.