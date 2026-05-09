Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Δεν χάρηκε καμιά τους με την ισοπαλία στο «Άνφιλντ»

Λίβερπουλ και Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο “Άνφιλντ”, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League.

Έχοντας αυτή τη στιγμή αγώνα περισσότερο, η Λίβερπουλ ανέβηκε στην 4η θέση της Premier League και βρίσκεται το +1 από την Άστον Βίλα. Απ’ την άλλη, η Τσέλσι πήρε βαθμό μετά από έξι ματς και βρίσκεται στο -5 από την Ευρώπη.

Οι «ρεντς» προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Γκράφενμπερχ έξω από την περιοχή, ενώ η Τσέλσι ισοφάρισε στο 35’ με τον Έντσο Φερνάντες, έπειτα από εκτέλεση φάουλ και σύγχυση στην άμυνα της Λίβερπουλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τσέλσι βρήκε δίχτυα με τον Πάλμερ στο 47’, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Κουκουρέγια στην αρχή της φάσης. Ανάλογη ήταν η κατάληξη και για τη Λίβερπουλ, με τον Τζόουνς να σκοράρει στο 58’, αλλά το τέρμα να μη μετρά λόγω οφσάιντ του Χάκπο.

Η Λίβερπουλ πίεσε στο φινάλε για το νικητήριο γκολ, όμως τα δοκάρια σταμάτησαν τις προσπάθειες των Σομποσλάι (71’) και Φαν Ντάικ (81’), με το 1-1 να παραμένει έως το τέλος, σηματοδοτώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τους Λονδρέζους, μετά από έξι διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.