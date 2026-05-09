Μπογκντάνοβιτς: «Έφτασε η ώρα για κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ»

Μία νέα πρόταση για το μπάσκετ κατέθεσε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ πρότεινε την εφαρμογή της κόκκινης κάρτας, όπως στο ποδόσφαιρο.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα φλόπινγκ των αθλητών για να εκμαιεύσουν φάουλ, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πρότεινε να υπάρξει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ.

«Έφτασε η ώρα να μπει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ. Αν κάνεις φλόπινγκ για να πάρεις πλεονέκτημα σε μία φάση και η φάση ελεγχθεί από τους διαιτητές, θα πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα. Ευχαριστώ», ανέφερε ο Σέρβος γκαρντ.

Ενδιαφέρουσα η πρόταση του Μπογκντάνοβιτς, αλλά δύσκολα θα εφαρμοστεί…