Αθλητικά

Μπογκντάνοβιτς: «Έφτασε η ώρα για κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ»

Καινοτόμα πρόταση από τον Σέρβο NBAερ
Ο Μπογκντάνοβιτς
REUTERS/Eloisa Lopez
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία νέα πρόταση για το μπάσκετ κατέθεσε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ πρότεινε την εφαρμογή της κόκκινης κάρτας, όπως στο ποδόσφαιρο.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα φλόπινγκ των αθλητών για να εκμαιεύσουν φάουλ, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πρότεινε να υπάρξει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ.

«Έφτασε η ώρα να μπει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ. Αν κάνεις φλόπινγκ για να πάρεις πλεονέκτημα σε μία φάση και η φάση ελεγχθεί από τους διαιτητές, θα πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα. Ευχαριστώ», ανέφερε ο Σέρβος γκαρντ.

Ενδιαφέρουσα η πρόταση του Μπογκντάνοβιτς, αλλά δύσκολα θα εφαρμοστεί…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
108
107
89
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo