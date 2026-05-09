Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Ο Θεοδωρίδης έφερε την ανατροπή και οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση για την παραμονή στη Super League

Ο Έλληνας επιθετικός της αθηναϊκής ομάδας είχε γκολ και ασίστ στο ματς των Σερρών
Ο Δημήτρης Θεοδωρίδης πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο του ΠανσερραϊκόςΚηφισιά και έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Λέτο πήρε το “διπλό” με ανατροπή (1-2) και οριστικοποίησε την παραμονή της στη “μεγάλη” κατηγορία.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε των πλέι άουτ ο Πανσερραϊκός παρέμεινε στους 28 βαθμούς και συνεχίζει να κινδυνεύει με υποβιβασμό, την ώρα που η Κηφισιά -πήρε δεύτερο σερί “διπλό” και εξασφάλισε την παραμονή της στη Super League.

Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό, με τον Πανσερραϊκό και την Κηφισιά να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν ελαφρά υπεροχή και ήταν αυτοί που στο 28′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Ριέρα πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ίβαν που από κοντά νίκησε τον Ραμίρες για το 1-0. Η καλύτερη στιγμή της αθηναϊκής ομάδας -που είχε διαιτητικά παράπονα- έγινε στο 18′ με το χαμένο τετ-α-τετ του Χριστόπουλου.

Μη Κηφισιά μπήκε με… φόρα στο δεύτερο ημίχρονο για να ισοφαρίσει. Στο 48′ ο Θεοδωρίδης σκόραρε με προβολή μετά από σέντρα του Λαρουσί, ωστόσο ήταν αρκετά μπροστά από τη γραμμή άμυνας του Πανσερραϊκού και ως εκ τούτου εκτεθειμένος. Στο 63′ όμως οι φιλοξενούμενοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα του Πανσερραϊκού. Ο Κονατέ έκανε το χαμηλό γύρισμα από δεξιά και ο Θεοδωρίδης πετάχτηκε πρώτος στην μπάλα, πλάσαρε από τη μικρή περιοχή και έκανε το 1-1.

Με το ματς να φτάνει στην τελική του ευθεία, η Κηφισιά πίεσε για το γκολ της νίκης και το πέτυχε στο 85′ Από σκόρερ, ο Θεοδωρίδης είχε την ασίστ στο 1-2 των φιλοξενούμενων. Μετά από τρομερή ατομική προσπάθεια, έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Μπένι πλάσαρε από κοντά για την ανατροπή και το “διπλό”.

