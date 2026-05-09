ΑΕΚ – Ρίτας: Με 1.300 φιλάθλους η Ένωση στον τελικό του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Ρίτας.

Η ΑΕΚ θέλει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να μην είναι μόνη στη Βαρκελώνη.

1.300 φίλοι της Ένωσης θα βρεθούν στο Palau Municipal d’ Esports της Μπανταλόνα για να στηρίξουν την παρέα του Μπάρτλεϊ.

Αναμένεται, μάλιστα, να γίνει σκληρή μάχη στην κερκίδα, καθώς εκεί θα βρίσκονται και περισσότεροι από 1.500 Λιθουανοί φίλαθλοι της Ρίτας.