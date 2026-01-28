ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Ο τρομερός Μπάρτλεϊ και o εκτελεστής Χαραλαμπόπουλος λύγισαν τους Γερμανούς

Με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να είναι σε σεληνιασμένο βράδυ, η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας της Άλμπα Βερολίνου με 88-80 και έκανε το 2/2 στη δεύτερη φάση των ομίλων του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ υπερασπίστηκε αποτελεσματικά για ακόμα μία φορά την έδρα της, “λύγισε” την ισχυρή Άλμπα Βερολίνου και έβαλε πλώρη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της και την πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στο 2-0, ενώ η Άλμπα Βερολίνου και η Τόφας είναι στο 1-1 και η Καρδίτσα στο 0-2.

Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου παίρνουν το εισιτήριο για τους “8” της διοργάνωσης.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 26 πόντους, ενώ είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ρακουάν Γκρέι με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

O παράγοντας X ήταν, όμως, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο Έλληνας φόργουορντ έβαλε τους 10 από τους 13 πόντους του στο τελευταίο δίλεπτο (!), “σκοτώνοντας” στο φινάλε τους Γερμανούς.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Τζακ Καγίλ με 20 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (7/11 δίποντα, 2/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 9 (3/3 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Φλιώνης 6 (3 ασίστ), Φίζελ 4 (4 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 8 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 2, Μπάρτλι 26 (4/9 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αρμς 4, Χαραλαμπόπουλος 13 (3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

ΑΛΜΠΑ (Κάλες): Ο’Κόνελ 3 (1/9 σουτ, 4 ριμπάουντ), Γκρίζελ 2, Ντέλοου 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Καγίλ 20 (5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7/8 βολές), Μάτισεκ 2 (0/5 σουτ), Γουντ 17 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Ρόμπερτς 6 (3/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Εχόντας 2, Χέρμανσον 11 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Αγκμπακοκό 12 (4/6 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Νούφερ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 21/36 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 25/32 βολές, 31 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 8 λάθη, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Άλμπα: 20/38 δίποντα, 8/28 τρίποντα, 16/17 βολές, 36 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 15 επιθετικά), 16 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 25 φάουλ.