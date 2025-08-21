Αθλητικά

ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς του Conference League στην OPAP Arena

Νίκη πρόκριση στο γήπεδό της θα ψάξει η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ
CONFERENCE LEAGUE 2025-2026
CONFERENCE LEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ÁÍÔÅÑËÅ×Ô - ÁÅÊ

Η ΑΕΚ άντεξε κόντρα στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League και με την ισοπαλία 1-1 στο Βέλγιο, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς της.

Σε μία εβδομάδα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ στην OPAP Arena για να “παλέψει” για μία νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League, προσφέροντάς της και σημαντικά έσοδα από την UEFA.

Ο δεύτερος αγώνας με τους Βέλγους θα γίνει σε μία κατάμεστη “Αγιά Σοφιά” και είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Αθλητικά
