ΑΕΚ – Άντερλεχτ live η ρεβάνς για τα playoffs του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην «καυτή» OPAP Arena, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών και θέλει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στη League Phase του UEFA Conference League. Η Ένωση θέλει να πετύχει την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στην ομάδα του Βελγίου που θα την επαναφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από μια «κενή» σεζόν.
Περίπου 30.00 φίλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες
Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην OPAP Apena
Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός, Ρόχιτ Σάγκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR οι Τομ Χάραλντ Χάγκεν και Μάριους Λίεν.
Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της
Περίπου 25.000 κόσμος στην OPAP Arena αυτήν την στιγμή.
Το καλό για την Ένωση είναι πως αρχίζει να βρίσκει τα «πατήματά» της στις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχοντας περάσει δυο προκριματικούς γύρους στη διοργάνωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς -αν και δέχθηκε πίεση- πήρε την ισοπαλία στο Βέλγιο, ενώ κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα της για την Super League τον Πανσερραϊκό (2-0) εντός έδρας.
Τις επτά φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, με την ομάδα του Βελγίου να έχει 17-7 γκολ υπέρ της
Η ΑΕΚ για να καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και να επιστρέφει σε φάση ομίλων -μετά από μια σεζόν- θα πρέπει να πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ, ή έστω να επικρατήσει στη διαδικασία των πέναλτι.
«Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ, Πιερό, Πιερό» φώναζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, προς τον επιθετικό της ομάδας
Όσο περνάει η ώρα γεμίζει η OPAP Arena. Στο γήπεδο είναι και 250 οπαδοί της Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της
Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζκάν, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Ανγκούλο, Τ. Αζάρ Ντόλμπεργκ.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κίκενγκμποργκ, Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Βερσχάρεν, Σαλιμπά, Βάσκες, Ντάο, Ριτς, Στρέικενς, Ταζουάρ, Ντε Γκρεεφ, Μπερτατσίνι.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτα, Πιερό
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Γιόνσον, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
ΑΕΚ – Άντερλεχτ, λοιπόν, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν
