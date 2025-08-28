Αθλητικά

ΑΕΚ – Άντερλεχτ live η ρεβάνς για τα playoffs του Conference League

Το ματς που θα κρίνει την ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ
Conference League
Ρεβάνς για τα playoffs
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην «καυτή» OPAP Arena, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών και θέλει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στη League Phase του UEFA Conference League. Η Ένωση θέλει να πετύχει την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στην ομάδα του Βελγίου που θα την επαναφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από μια «κενή» σεζόν.

20:54 | 28.08.2025

Περίπου 30.00 φίλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες

20:50 | 28.08.2025

Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην OPAP Apena

20:46 | 28.08.2025

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός, Ρόχιτ Σάγκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR οι Τομ Χάραλντ Χάγκεν και Μάριους Λίεν.

20:44 | 28.08.2025

Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της

20:44 | 28.08.2025

Περίπου 25.000 κόσμος στην OPAP Arena αυτήν την στιγμή.

20:43 | 28.08.2025

Το καλό για την Ένωση είναι πως αρχίζει να βρίσκει τα «πατήματά» της στις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχοντας περάσει δυο προκριματικούς γύρους στη διοργάνωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς -αν και δέχθηκε πίεση- πήρε την ισοπαλία στο Βέλγιο, ενώ κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα της για την Super League τον Πανσερραϊκό (2-0) εντός έδρας.

20:43 | 28.08.2025

Τις επτά φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, με την ομάδα του Βελγίου να έχει 17-7 γκολ υπέρ της

20:43 | 28.08.2025

Η ΑΕΚ για να καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και να επιστρέφει σε φάση ομίλων -μετά από μια σεζόν- θα πρέπει να πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ, ή έστω να επικρατήσει στη διαδικασία των πέναλτι.

20:42 | 28.08.2025

«Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ, Πιερό, Πιερό» φώναζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, προς τον επιθετικό της ομάδας

20:42 | 28.08.2025

Όσο περνάει η ώρα γεμίζει η OPAP Arena. Στο γήπεδο είναι και 250 οπαδοί της Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της

20:41 | 28.08.2025

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζκάν, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Ανγκούλο, Τ. Αζάρ Ντόλμπεργκ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κίκενγκμποργκ, Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Βερσχάρεν, Σαλιμπά, Βάσκες, Ντάο, Ριτς, Στρέικενς, Ταζουάρ, Ντε Γκρεεφ, Μπερτατσίνι.

20:40 | 28.08.2025

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτα, Πιερό

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Γιόνσον, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

20:40 | 28.08.2025

Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

20:39 | 28.08.2025

ΑΕΚ – Άντερλεχτ, λοιπόν, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών

20:38 | 28.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν

20:38 | 28.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo