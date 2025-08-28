ΑΕΚ – Άντερλεχτ live η ρεβάνς για τα playoffs του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην «καυτή» OPAP Arena, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών και θέλει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στη League Phase του UEFA Conference League. Η Ένωση θέλει να πετύχει την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στην ομάδα του Βελγίου που θα την επαναφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από μια «κενή» σεζόν.