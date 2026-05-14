Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Ο Εμπαπέ αποδοκιμάστηκε στο «Μπερναμπέου» και ο Πέρεθ τσακώθηκε με οπαδούς στις εξέδρες

Έχει χαλάσει το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Isabel Infantes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Άρρωστο» κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μερένγκες» επέστρεψαν στις νίκες στη La Liga, επικρατώντας της Οβιέδο με 2-0, αλλά οι αποδοκιμασίες των οπαδών προς τον Κιλιάν Εμπαπέ και ο τσακωμός του προέδρου της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ με κάποιους από αυτούς, έστρεψαν το ενδιαφέρον μακριά από τον αγώνα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο, με την εξέδρα να έχει ξεκάθαρη στάση απέναντί του, σε μια περίοδο που μαζεύονται ακόμα και υπογραφές για την απομάκρυνσή του από το «Μπερναμπέου». Μαζικά σφυρίγματα, έντονη γκρίνια και αποδοκιμασίες.

Δεν ήταν μόνο τη στιγμή που πέρασε στο ματς. Κάθε φορά που ο Γάλλος επιθετικός ακουμπούσε την μπάλα, η εξέδρα του «Μπερναμπέου» αντιδρούσε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο πως οι σχέσεις των δυο πλευρών βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Τα… απίστευτα δεν σταμάτησαν σε αυτό το θέμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 36η αγωνιστική της La Liga, υπήρξε ασύλληπτο σκηνικό, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, να τσακώνεται με διαφωνούντες οπαδούς.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ανακοινώσει εκλογές στην ομάδα, είναι και πάλι υποψήφιος, αλλά φαίνεται πως αυτή τη στιγμή έχει λίγους υποστηρικτές.

Μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και τα του αγώνα. Ο Γκονζάλο Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 44’, ενώ στο 81′ ο Μπέλιγχαμ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
127
113
105
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo