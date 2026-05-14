Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Ο Εμπαπέ αποδοκιμάστηκε στο «Μπερναμπέου» και ο Πέρεθ τσακώθηκε με οπαδούς στις εξέδρες

«Άρρωστο» κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μερένγκες» επέστρεψαν στις νίκες στη La Liga, επικρατώντας της Οβιέδο με 2-0, αλλά οι αποδοκιμασίες των οπαδών προς τον Κιλιάν Εμπαπέ και ο τσακωμός του προέδρου της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ με κάποιους από αυτούς, έστρεψαν το ενδιαφέρον μακριά από τον αγώνα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο, με την εξέδρα να έχει ξεκάθαρη στάση απέναντί του, σε μια περίοδο που μαζεύονται ακόμα και υπογραφές για την απομάκρυνσή του από το «Μπερναμπέου». Μαζικά σφυρίγματα, έντονη γκρίνια και αποδοκιμασίες.

Δεν ήταν μόνο τη στιγμή που πέρασε στο ματς. Κάθε φορά που ο Γάλλος επιθετικός ακουμπούσε την μπάλα, η εξέδρα του «Μπερναμπέου» αντιδρούσε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο πως οι σχέσεις των δυο πλευρών βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Kylian Mbappe came on for Real Madrid



He was then jeered by his OWN FANS!

pic.twitter.com/aKVtKBxUxU — Attacking Football (@AttackingFooty) May 14, 2026

Τα… απίστευτα δεν σταμάτησαν σε αυτό το θέμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 36η αγωνιστική της La Liga, υπήρξε ασύλληπτο σκηνικό, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, να τσακώνεται με διαφωνούντες οπαδούς.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ανακοινώσει εκλογές στην ομάδα, είναι και πάλι υποψήφιος, αλλά φαίνεται πως αυτή τη στιγμή έχει λίγους υποστηρικτές.

Florentino Perez is arguing with the fans, IT’S OVER !!! pic.twitter.com/k5gmYFaIt2 https://t.co/lyLhP3ixv5 — Nყƙιƚα (@NikitaRMFC) May 14, 2026

Μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και τα του αγώνα. Ο Γκονζάλο Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 44’, ενώ στο 81′ ο Μπέλιγχαμ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.