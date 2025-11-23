ΑΕΚ – Άρης 1-0: Νίκη για την Ένωση με «λυτρωτή» τον Ζίνι στο ντέρμπι της Super League

Η ΑΕΚ έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες κόντρα στον Άρη στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, αλλά βρήκε τελικά το γκολ με τον Ζίνι στο 77ο λεπτό και έφθασε στη νίκη με 1-0 στην OPAP Arena.

Έχοντας την υπεροχή καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, η ΑΕΚ “πολιόρκησε” την άμυνα του Άρη και είχε πολλές καλές στιγμές, αλλά και δοκάρι σε σουτ του Ρέλβας, με τον Άρη να “απειλεί” με τη σειρά του για το διπλό και να έχει δικό του δοκάρι σε σουτ του Παναγίδη.

Μία φοβερή κεφαλιά του Ζίνι από ασίστ του Μάνταλου όμως, έγειρε την… πλάστιγγα προς την πλευρά της Ένωσης, για να πάρει η ομάδα του Νίκολιτς το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League και να παραμείνει κοντά στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και προσπάθησε να “πιέσει” την άμυνα του Άρη από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Μάνταλος και Ρότα δημιούργησαν ρήγματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων και στο 4′ ο Ζοάο Μάριο είχε ένα άστοχο σουτ, στην πρώτη “απειλή” της ομάδας του.

Ο Άρης είχε με τη σειρά του μία καλή στιγμή με σουτ του Μόντσου από εκτέλεση φάουλ, που απέκρουσε ο Στρακόσα, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να είναι όμως πιο επιθετική και να βρίσκει νέες ευκαιρίες, με σουτ του Μάνταλου και του Πινέδα.

Κοντά στο γκολ για την Ένωση βρέθηκε και ο Γιόβιτς στο 16′, με μία κεφαλιά από σέντρα ακριβείας του Μάνταλου, που έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στη συνέχεια οι Μουκουντί και Καλοσκάμης δεν κατάφερε να τελειώσουν με τη σειρά τους δύο καλές στιγμές για την ομάδα τους.

Ακολούθησε μία νέα ευκαιρία για την ομάδα του Νίκολιτς, με τον Ρότα να πλασάρει πάνω στον Διούδη, μετά από ωραία ενέργεια και γύρισμα του Ζοάο Μάριο στο 30′. Ο Άρης προσπάθησε στη συνέχεια να ρίξει το ρυθμό και να πάρει μέτρα στο γήπεδο, “αγγίζοντας” με τη σειρά του το γκολ στο 33′, με τον Παναγίδη να σουτάρει εξαιρετικά από τα όρια της περιοχής και να “σημαδεύει” το δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.

Κάπως έτσι, το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την εικόνα του αγώνα να μην αλλάζει όμως ούτε στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει περισσότερες τελικές για γκολ, αλλά ο Άρης έφθασε επίσης σε θέσεις για γκολ.

Μόλις στο 46′ ο Ζίνι έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά έκανε κακό σουτ από αριστερά μέσα στην περιοχή του Άρη, ο οποίος “απάντησε” με τον Πέρεθ να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Στρακόσα, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

Στο 57′ ήταν η σειρά του Γιόβιτς να χάσει μία ευκαιρία, με σουτ υπό καλές προϋποθέσεις που απέκρουσε o Διούδης, ενώ ακόμη πιο κοντά βρέθηκε στο 67′ ο Ρέλβας. Μετά από κόρνερ της Ένωσης, ο Πορτογάλος αμυντικός “έπιασε” ένα εκπληκτικό πλασέ με τη μία, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Άρη.

Η ΑΕΚ είχε αρχίσει όμως να “πολιορκεί” την εστία του Άρη και μετά από δύο άστοχες προσπάθειες των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς, ο Ζίνι κατάφερε να λύσει το… γόρδιο δεσμό. Στο 77′ ο Μάνταλος με ωραία ντρίμπλα και σέντρα από δεξιά, βρήκε τον Ανγκολέζο επιθετικό στην περιοχή, για να σκοράρει αυτός με καρφωτή κεφαλιά και να “γράψει” το 1-0 στο ματς.

Το γκολ δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, αφού ο Άρης δεν έδειξε ικανός να “απειλήσει” στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να χάνει ευκαιρίες και για δεύτερο τέρμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το 1-0 ήταν έτσι το τελικό σκορ, με τον Ζίνι να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΚ – Άρης

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (68′ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (83′ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (79′ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης (68′ Κοϊτά), Ζίνι (83′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς.

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σάντμπεργκ (46′ Ρόουζ), Άλβαρο, Ροντρίγκεθ, Ράτσιτς, Παναγίδης (78′ Μορουτσάν), Αλφαρέλα (53′ λ. τρ. Ντούντου), Πέρεθ (79′ Γιαννιώτας), Μορόν.