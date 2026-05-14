ΑΕΚ – Άρης Betsson 87-81: Δύσκολο 1-0 για την Ένωση στα προημιτελικά της GBL μέσα στα Άνω Λιόσια

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό του BCL. Έστω και εάν δυσκολεύτηκε, η Ένωση επικράτησε του Άρη Betsson 87-81 στη SUNEL Arena των Άνω Λιοσίων κι έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά της GBL.

Μετά και από αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ θέλει άλλη μια για να περάσει στα ημιτελικά της GBL. Το δεύτερο ματς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 17 Μαΐου στην έδρα του Άρη. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από εκείνο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό με τους Πειραιώτες να προηγούνται 1-0.

Περισσότερα σε λίγο…