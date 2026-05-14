Η Euroleague έθεσε ερώτημα για τον Ολυμπιακό: «Μπορεί να φτάσει ως το τέλος και να σηκώσει το τρόπαιο;»

Ο Ολυμπιακός θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ στο Final Four της Euroleague, στο Telekom Center Athens, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Μια ημέρα μετά το game 5 των “πρασίνων” ο Ολυμπιακός έκανε την προγραμματισμένη Media Day του, ενόψει της συμμετοχής του στο Final Four της Αθήνας, με την ομάδα να φωτογραφίζεται.

Απ’ τη μεριά της, η Euroleague πόσταρε ένα video με το ρόστερ του Ολυμπιακού και την ομαδική φωτογραφία που βγήκε, κάνοντας και ένα ερώτημα για τους Πειραιώτες.

The @Olympiacos_BC squad is here and ready.



Can they go all the way and lift the trophy?#F4GLORY pic.twitter.com/yJPDr2XJBd — EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026

Συγκεκριμένα έγραψαν: “Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι εδώ και έτοιμο. Μπορούν να πάνε ως το τέλος και να σηκώσουν το τρόπαιο;”