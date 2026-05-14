Έισι Λο: Ο παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού αναλαμβάνει πόστο στους Σικάγο Μπουλς

Ο Έισι Λο, γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, είναι έτοιμος να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου προσωπικού παικτών στους Σικάγο Μπουλς.

Ο 41χρονος Αμερικανός παλαίμαχος είχε ολοκληρώσει στον Ολυμπιακό την αθλητική καριέρα του σε ηλικία 31 ετών μετά από προβλήματα τραυματισμών και από το 2018 εργάζεται σε ομάδες ΝΒΑ. Συγκεκριμένα, το 2018 εργάστηκε στο τμήμα σκάουτινγκ των Σακραμέντο Κινγκς. Από το 2022 έως το 2025, διετέλεσε διευθυντής του Ερασιτεχνικού Σκάουτινγκ στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι κατέκτησαν και το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 2025.

Εκείνο το καλοκαίρι, του 2025, προσελήφθη από τους Μπρούκλιν Νετς, ως διευθυντής προσωπικού παικτών, στους οποίους παραμένει έως σήμερα. Με τον Ολυμπιακό, ο Έισι Λο πανηγύρισε τις back to back Euroleague σε Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο.