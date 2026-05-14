Super League πλέι οφ: Οι διαιτητές στα ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Τα πλέι οφ της Super League ολοκληρώνονται την Κυριακή (17.05.2026) με την 6η αγωνιστική των πλέι οφ -με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην κατάκτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League- και η ΚΕΔ έκαναν γνωστούς τους διαιτητές των ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Στην Allwyn Arena και στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, διαιτητής θα είναι ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο, ενώ στη Λεωφόρο και στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι.

Ο Κολόμπο είχε διευθύνει ξανά μια μάχη Ολυμπιακού και ΑΕΚ, την περσινή σεζόν στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα πλέι οφ. Οι δύο ρέφερι είναι πρώτης κατηγορίας της UEFA, αλλά όχι Elite.

Οι ορισμοί

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Επόπτες: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Ορελιάνο

AVAR: Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι

Επόπτες: Ντάβιτ Ακβλεντιάνι, Ντάβιτ Γκαμπισόνια

4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου

VAR: Αλέκο Απτσιαούρι

AVAR: Μπακούρ Νίνουα