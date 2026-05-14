Euroleague: «Πρωτοφανής ζήτηση για τα εισιτήρια του Final Four, πάνω από μισό εκατομμύριο ταυτόχρονοι χρήστες»

Η Euroleague ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας, τονίζοντας πως η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η Euroleague κατάφερε να διαχειριστεί έναν πρωτοφανή όγκο επισκεψιμότητας, με στιγμές όπου πάνω από 500.000 χρήστες επιχειρούσαν ταυτόχρονα να μπουν στην πλατφόρμα, για να κλείσουν θέση στο “T-Center”.

Το ενδιαφέρον για το Final Four του 2026 -όπου θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια- αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στη ζήτηση των εισιτηρίων, η οποία εξαντλήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague, Γκαγουέιν Ντέιβις, υπογράμμισε πως η φετινή διαδικασία επιβεβαίωσε το τεράστιο ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη την Ευρώπη, ενώ στάθηκε στη σημασία της ομαλής και δίκαιης διαχείρισης της ζήτησης. Από την πλευρά της Platinum Group, ο εμπορικός διευθυντής Λούκα Σκαφάτι τόνισε ότι η συνεργασία με την Euroleague ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες της τεχνολογίας έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και στην εμπειρία των φιλάθλων.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

Τις τελευταίες εβδομάδες, η EuroLeague Basketball ολοκλήρωσε όλες τις φάσεις πώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, σε συνεργασία με τον Επίσημο Συνεργάτη Έκδοσης Εισιτηρίων, την Platinium Group.

Η διαδικασία οργανώθηκε σε πολλαπλά στάδια: Ειδικές προπωλήσεις για επιλεγμένες ομάδες και φορείς, καθώς και διαδοχικές περίοδοι διάθεσης για το ευρύ κοινό. Η σταδιακή αυτή προσέγγιση είχε στόχο να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση σε μία από τις πιο περιζήτητες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Η ζήτηση αποδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή σε κάθε φάση. Τα εισιτήρια γενικής εισόδου και οι premium θέσεις εξαντλήθηκαν σε χρόνο?ρεκόρ, ενώ κατά τις περιόδους αιχμής πάνω από 500.000 χρήστες προσπάθησαν να συνδεθούν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το Final Four και την αξιοπιστία της τεχνολογικής υποδομής της Platinium Group.

Με όλα τα εισιτήρια για το κοινό πλέον εξαντλημένα, το Final Four του 2026 αναμένεται να είναι μία από τις πιο περιζήτητες τελικές τετράδες στην ιστορία της EuroLeague.

Καθώς πλησιάζει η διοργάνωση, πρόσθετες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις ανάγκες του event και των φιλάθλων, όπως συστήματα ελέγχου πρόσβασης και επικύρωσης εισιτηρίων για την ομαλή είσοδο στο γήπεδο.

Η συνεργασία EuroLeague Basketball-Platinium Group περιλαμβάνει επίσης την κεντρική διαχείριση της διανομής εισιτηρίων και των σχετικών λειτουργικών διαδικασιών ενόψει του Final Four. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται τόσο για τις υπόλοιπες λειτουργίες της φετινής διοργάνωσης όσο και για μελλοντικά events.

Σχετικά με την EuroLeague Basketball

Η EuroLeague Basketball (EB) αποτελεί κορυφαίο οργανισμό στον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, διαχειριζόμενη τις σημαντικότερες διοργανώσεις επαγγελματικού συλλογικού μπάσκετ στην Ευρώπη: την EuroLeague, το BKT EuroCup και την adidas NextGen EuroLeague για παίκτες κάτω των 18 ετών.

Οι διοργανώσεις της EB προβάλλονται παγκοσμίως μέσω της πλατφόρμας OTT EuroLeague TV, ενώ ο οργανισμός υλοποιεί και κοινωνικά προγράμματα, όπως το One Team, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στον ακαδημαϊκό τομέα, το EB Sports Business MBA εκπαιδεύει νέους επαγγελματίες στη διοίκηση αθλητισμού.

Σχετικά με την Platinium Group

Η Platinium Group, με έτος ίδρυσης το 1985, αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οργανισμούς ηλεκτρονικού εμπορίου διεθνώς και βασικό παράγοντα στον χώρο της ψηφιακής έκδοσης εισιτηρίων, του μάρκετινγκ και της φιλοξενίας.

Η προηγμένη τεχνολογία της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων αθλητικών οργανισμών και παραγωγών ζωντανών εκδηλώσεων, προσφέροντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στον κλάδο.

Με έδρα το Μονακό και γραφεία σε Βαρκελώνη και Μιλάνο, η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσμίως, με επίκεντρο την απλότητα, την ευκολία χρήσης και την αποτελεσματικότητα.