Παναθηναϊκός: Η φιέστα των «πράσινων» για την κατάκτηση της Novibet Volley League, συγκίνηση με Ανδρεόπουλο και Αγραπιδάκη

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε του ΠΑΟΚ και με 3-1 νίκες κατέκτησε τον τίτλο στη Novibet Volley League, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ανδρών για δεύτερη σερί σεζόν και πανηγυρίζοντας την 22η Novibet Volley League.

Λίγες ημέρες μετά, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο κλειστό “Δημήτρης Γιαννακόπουλος”, για την στέψη του και τους απαραίτητους πανηγυρισμούς.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησε το 4ο double της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1985 με την απονομή να γίνεται στη συμβολική ώρα «19:08» η οποία πρεσβεύει τη χρονιά της ίδρυσης του συλλόγου!

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στη φιέστα του Παναθηναϊκού. Ο αρχιτέκτονας της φετινής επιτυχίας του “τριφυλλιού” πήρε τον λόγο και συγκίνησε με την ατάκα του, τονίζοντας πως βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από τα 18 του χρόνια.

“Από 18 χρονών είμαι στον Παναθηναϊκό”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, με τους φίλους των “πράσινων” να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και συνθήματα.

Ο Ρούλης Αγραπιδάκης, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού και επί δεκαετίες δίπλα σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, αποθεώθηκε στο “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Εμφανώς συγκινημένος -και πριν σηκώσει και αυτός το τρόπαιο του πρωταθλητή- ο Ρούλης Αγραπιδάκης θυμήθηκε στιγμές από τη διαδρομή του στο «τριφύλλι», η οποία ξεπερνά πλέον τον μισό αιώνα, στέλνοντας το μήνυμα: “Στις χαρές και στις λύπες”.

Την ώρα της απονομής, το κλειστό γέμισε καπνογόνα και συνθήματα, με τον Αγραπιδάκη να κατευθύνεται προς την εξέδρα κρατώντας την κούπα, ενώ σύσσωμος ο κόσμος τραγουδούσε τον ύμνο του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια το «Χόρτο Μαγικό».

Παράλληλα, διεξήχθη και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι ανδρών, στο μπάσκετ με αμαξίδιο, αλλά και στο πινγκ πονγκ ανδρών.