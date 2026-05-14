Ολυμπιακός: H τελευταία φορά που οι οπαδοί των ερυθρόλευκων βρέθηκαν στην έδρα του Παναθηναϊκού

Πέρασαν σχεδόν δυο δεκαετίες από την τελευταία φορά που οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στις εξέδρες του “T-Center” -τότε ΟΑΚΑ- για να παρακολουθήσουν ματς της ομάδας τους.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στις εξέδρες της έδρας του Παναθηναϊκού ήταν το 2007, στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στο “τριφύλλι”.

Εκείνη τη χρονιά είχε επιτραπεί η μετακίνηση οπαδών μόνο στον 5ο τελικό και οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν συνυπάρξει στις κερκίδες με εκείνους του Παναθηναϊκού. Φυσικά υπήρχαν κενές θέσεις, για ζώνες ασφαλείας.

Οι πράσινοι είχαν πάρει τη νίκη, επικρατώντας των Πειραιωτών με 89-76 και κατακτώντας το 28ο -τότε- πρωτάθλημά τους. Τώρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού ετοιμάζονται να κατακλύσουν το T-Center για το Final Four της Euroleague, αρχικά στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.