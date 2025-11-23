ΑΕΚ – Άρης: Η ώρα του ντέρμπι και σε ποιο κανάλι μπορείτε να το παρακολουθήσετε

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (23.11.2025) τον Άρη για την 11η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς με ιδιαίτερη σημασία για τον προπονητή των Θεσσαλονικέων, Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός προπονητής θα “πατήσει” για πρώτη φορά στην OPAP Arena και θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την ΑΕΚ. Ο Μανόλο Χιμένεθ μετρήσει τέσσερις διαφορετικές θητείες στον πάγκο μιας ομάδας, κατακτώντας τη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Το ΑΕΚ – Άρης θα ολοκληρώσει το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας για την 11η αγωνιστική της Super League. Το ντέρμπι στην OPAP Arena θα κάνει “σέντρα” στις 21:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός / Novasports 2HD

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά / Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Άρης / COSMOTE SPORT 1 HD