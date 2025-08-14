Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Conference League

Η ΑΕΚ «παίζει» τη φετινή ευρωπαϊκή της παρουσία μέσα στην OPAP Arena
(ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Conference League
Ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο
0 - 0
(ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Το ματς στη Κύπρο, μας είχε δώσει ένα εντυπωσιακό 2-2. Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη.

21:29 | 14.08.2025
21:29 | 14.08.2025
21:26 | 14.08.2025
27'

Σέντρα του Ρότα από δεξιά, ο Κόουλσον λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ, υπό την πίεση του Πιερό και έστειλε την μπάλα κόρνερ

21:22 | 14.08.2025
21'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρχίεφ
21:21 | 14.08.2025

Ζήτησε πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ για μαρκάρισμα του Ζίνι, αλλά δεν δόθηκε κάτι

21:20 | 14.08.2025
19'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ με τον Ζίνι

Από εκτέλεση άουτ και μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι που έπιασε την κοντινή κεφαλιά και ανάγκασε τον πορτιέρε του Άρη να διώξει με το ένα χέρι

21:09 | 14.08.2025
9'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Άρη

Λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Μαρχίεφ έστρωσε στον Μαγιαμπέλα που σούταρε από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ

21:08 | 14.08.2025
8'
Σημαντική στιγμή για τον Άρη

Καλό σουτ του Μαρχίεφ, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα

21:08 | 14.08.2025
8'

Γρήγορη αντεπίθεση του Άρη, κρίσιμη παρέμβαση του Μουκουντί προ του Κακκουλή

21:04 | 14.08.2025
Αλλαγή για την ΑΕΚ, με τον Λιούμπιτσιτς να μπαίνει στη θέση του Περέιρα
21:03 | 14.08.2025

Ο Λιούμπιτσιτς θα περάσει στη θέση του

21:03 | 14.08.2025
3'
Πρόβλημα με τον Περέιρα - θα γίνει αναγκαστική αλλαγή
21:00 | 14.08.2025
"Σέντρα' στην αναμέτρηση
20:57 | 14.08.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:55 | 14.08.2025

Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού:

Βάνα Άλβες, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Κακουλλής

20:54 | 14.08.2025

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ

Βοηθοί: Ρόγκιερ Χόνινγκ, Γιόχαν Μπάλντερ

4ος: Άλεξ Μπος

VAR: Κλέι Ρούμπερτι, Έντουιν φαν ντε Γκραφ.

20:54 | 14.08.2025
20:53 | 14.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό

20:52 | 14.08.2025

Η τετράδα της άμυνας της ΑΕΚ έχει μία αλλαγή σε σχέση με το ματς της Κύπρου, με τον Πενράις να παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού

20:52 | 14.08.2025

Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της απόψε, τότε στα playoffs της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη.

20:52 | 14.08.2025

Η ΑΕΚ έχει τεράστια ανάγκη, όχι απλώς να περάσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, αλλά να καταφέρει να μπει στη League Phase στη Conference League για να διορθώσει, όσο περισσότερο μπορεί τον περσινό καταστροφικό αποκλεισμό από τη Νόα.

20:52 | 14.08.2025

Το πρώτο ματς στην Κύπρο είχε έρθει 2-2, ένα αποτέλεσμα που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, από τη στιγμή που δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ

20:51 | 14.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

20:51 | 14.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
