Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Το ματς στη Κύπρο, μας είχε δώσει ένα εντυπωσιακό 2-2. Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη.
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Conference League
Σέντρα του Ρότα από δεξιά, ο Κόουλσον λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ, υπό την πίεση του Πιερό και έστειλε την μπάλα κόρνερ
Ζήτησε πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ για μαρκάρισμα του Ζίνι, αλλά δεν δόθηκε κάτι
Από εκτέλεση άουτ και μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι που έπιασε την κοντινή κεφαλιά και ανάγκασε τον πορτιέρε του Άρη να διώξει με το ένα χέρι
Λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Μαρχίεφ έστρωσε στον Μαγιαμπέλα που σούταρε από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ
Καλό σουτ του Μαρχίεφ, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα
Γρήγορη αντεπίθεση του Άρη, κρίσιμη παρέμβαση του Μουκουντί προ του Κακκουλή
Ο Λιούμπιτσιτς θα περάσει στη θέση του
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού:
Βάνα Άλβες, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Κακουλλής
Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ
Βοηθοί: Ρόγκιερ Χόνινγκ, Γιόχαν Μπάλντερ
4ος: Άλεξ Μπος
VAR: Κλέι Ρούμπερτι, Έντουιν φαν ντε Γκραφ.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό
Η τετράδα της άμυνας της ΑΕΚ έχει μία αλλαγή σε σχέση με το ματς της Κύπρου, με τον Πενράις να παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού
Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της απόψε, τότε στα playoffs της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη.
Η ΑΕΚ έχει τεράστια ανάγκη, όχι απλώς να περάσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, αλλά να καταφέρει να μπει στη League Phase στη Conference League για να διορθώσει, όσο περισσότερο μπορεί τον περσινό καταστροφικό αποκλεισμό από τη Νόα.
Το πρώτο ματς στην Κύπρο είχε έρθει 2-2, ένα αποτέλεσμα που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, από τη στιγμή που δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ