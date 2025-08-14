ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Conference League

19'

Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ με τον Ζίνι

Από εκτέλεση άουτ και μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι που έπιασε την κοντινή κεφαλιά και ανάγκασε τον πορτιέρε του Άρη να διώξει με το ένα χέρι