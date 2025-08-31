ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Με φόρα από την Ευρώπη για το 2/2 η Ένωση

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (31/08/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετική της πορείας στη σεζόν.

Μετά την πρόκριση στη League Phase του Conference League και τη νίκη στην πρεμιέρα της Super League, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα νέο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης “πάλεψε” μέχρι τέλους το πρώτο δικό του παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού, αλλά “λύγισε” στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και έτσι, θα ψάξει τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν, κόντρα στην Ένωση.

Η προαναγγελία της Super League

Η ΑΕΚ την περσινή περίοδο επικράτησε με 3-0 του Αστέρα Τρίπολης τόσο στην έδρα της, όσο και στην Αρκαδία. Μάλιστα οι τρεις από τις τέσσερις τελευταίες της νίκες είναι με 3-0, αφού με αυτό το σκορ είχε κερδίσει και στην αναμέτρηση τους στην Τρίπολη για τη σεζόν 2023-24.

Με αυτές τις δύο νίκες έφτασε συνολικά τις 19 διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς ήττα ανεξάρτητα διοργάνωσης και έδρας με τον ASTERA AKTOR. Σε αυτή τη σειρά των αγώνων υπάρχουν 14 νίκες των Κιτρινόμαυρων και πέντε ισοπαλίες. Τα τρία από τα έντεκα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων έχουν τελειώσει ισόπαλα, αλλά και οι τρεις ισοπαλίες ήταν στην Αρκαδία.

Το σερί των 19 αγώνων χωρίς ήττα εντός και εκτός έδρας από τον Αστέρα Τρίπολης έχει ξεκινήσει μετά το 2-0 της ομάδας της Αρκαδίας στην έδρα της, την 1η Οκτωβρίου 2017.

Οι πέντε από τις έντεκα νίκες της ΑΕΚ ως γηπεδούχος ήταν με 2-0, ενώ έχει ακόμη τρεις με 2-1. Οι Κιτρινόμαυροι έχουν έναν πλουραλισμό στα σκορ, ενώ αντίθετα υπάρχει επανάληψη τόσο στις δύο ισοπαλίες – όλες με 2-2, όσο και οι δύο νίκες του Αστέρα Τρίπολης που είναι με 0-1.

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

17 ΑΓΩΝΕΣ

13 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR

ΓΚΟΛ: 34-12

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Μάνταλος, Μάριν, Πινέδα, Κοϊτά, Πιερό, Κουτέσα

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα