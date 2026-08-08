ΑΕΚ – Athens Kallithea: Με κίτρινα τριαντάφυλλα και ένα φοβερό πανό τιμήθηκε η μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη και η Ένωση τίμησε τη μνήμη του στο φιλικό αγώνα με την Athens Kallithea στην Allwyn Arena.

Οι παίκτες της ΑΕΚ και της Athens Kallithea πήγαν μπροστά στη θύρα 21 της Allwyn Arena με κίτρινα τριαντάφυλλα στα χέρια και κράτησαν ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του Μιχάλη Κατσούρη.

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Μπροστά τους, οι οπαδοί της ΑΕΚ ύψωσαν ένα φοβερό πανό με τη μορφή του αδικοχαμένου συνοπαδού τους, ενώ στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε επίσης η μορφή του Κατσούρη, δίπλα σε μία φανέλα της ΑΕΚ με το νούμερο 21.

“Μιχάλη ζεις”, έγραφε το πανό των οπαδών της ΑΕΚ