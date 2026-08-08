Αθλητικά

ΑΕΚ – Athens Kallithea: Με κίτρινα τριαντάφυλλα και ένα φοβερό πανό τιμήθηκε η μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη

Συγκινητικές στιγμές στην Allwyn Arena, τρία χρόνια μετά το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη
Το πανό για την Κατσούρη στην Allwyn Arena (KLODIAN LATO
Το πανό για την Κατσούρη στην Allwyn Arena (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη και η Ένωση τίμησε τη μνήμη του στο φιλικό αγώνα με την Athens Kallithea στην Allwyn Arena.

Οι παίκτες της ΑΕΚ και της Athens Kallithea πήγαν μπροστά στη θύρα 21 της Allwyn Arena με κίτρινα τριαντάφυλλα στα χέρια και κράτησαν ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του Μιχάλη Κατσούρη.

Μπροστά τους, οι οπαδοί της ΑΕΚ ύψωσαν ένα φοβερό πανό με τη μορφή του αδικοχαμένου συνοπαδού τους, ενώ στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε επίσης η μορφή του Κατσούρη, δίπλα σε μία φανέλα της ΑΕΚ με το νούμερο 21.

“Μιχάλη ζεις”, έγραφε το πανό των οπαδών της ΑΕΚ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo