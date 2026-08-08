Ο Μίλαν Βιτάλις έκανε ντεμπούτο με υπέροχο γκολ στο ΑΕΚ – Athens Kallithea

Στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι στη σεζόν, μπροστά στους οπαδούς της, η ΑΕΚ είδε τον Μίλαν Βιτάλις να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο με την κιτρινόμαυρη φανέλα, πετυχαίνοντας ένα υπέροχο γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα με την Athens Kallithea.

Ο Μίλαν Βιτάλις αποτέλεσε το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι -μέχρι στιγμής- αλλά αγωνίστηκε ως βασικός στο φιλικό παιχνίδι με την Athens Kallithea και έδωσε εξ αρχής τα… διαπιστευτήριά του.

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Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 24χρονος μέσος πήρε εξαιρετικά την μπάλα μπροστά του από πάσα του Λάζαρου Ρότα και με μία φοβερή κίνηση, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, για να πλασάρει ιδανικά από κοντά και να “γράψει” το 1-0 στην αναμέτρηση.

Ο Βιτάλις κέρδισε έτσι και το χειροκρότημα του κόσμου στην Allwyn Arena.