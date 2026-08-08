Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός για τις Θεσσαλονικείς στο Champions League γυναικών

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 από την Μπραν στον τελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League γυναικών και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, για να συνεχίσει πλέον στο Europa Cup.

Παρότι προηγήθηκε με γκολ της Αργυρίου στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης του Champions League γυναικών, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, με την Μπραν να ισοφαρίζει στο 22′ με τη Ζόμερς.

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Η ίδια παίκτρια έδωσε μάλιστα και το προβάδισμα στην ομάδα της Νορβηγίας, με το δεύτερο γκολ της στο 52ο λεπτό, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ “πίεσε” για την ισοφάριση, αλλά η Μπραν βρήκε τρίτο γκολ στην αντεπίθεση στο 90+5′ και έφθασε στη νίκη, παρά τη μείωση του σκορ από τη Μήτκου στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Μήτκου, Μόρις, Γκούνη, Γιαννακά, Κιουρεξίδου (71΄ Μιχαήλ), Δρακογιαννάκη (86΄ Βαρδαλή), Λόπις, Αργυρίου (86΄ Γκιζάρη), Αντρέεφσκα, Γκατσανίτσα (80΄ Τζούρτζεβιτς).