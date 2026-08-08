Μπαρτσελόνα για Χόρχε Μέσι: «Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στα πιο ένδοξα χρόνια του Λιονέλ»

Το δικό της μήνυμα στην οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, για την απώλεια του πατέρα του θρύλου της ομάδας, Χόρχε Μέσι, έστειλε η Μπαρτσελόνα, μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι πέθανε σε ηλικία 68 ετών, μετά από αρκετό καιρό στο νοσοκομείο με προβλήματα υγείας και η Μπαρτσελόνα συλλυπήθηκε τον άλλοτε σούπερ σταρ της ομάδας, ενώ ευχαρίστησε τον εκλιπόντα για τη συνεργασία τους τα προηγούμενα χρόνια.

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Η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Χόρχε Μέσι, πατέρα του πρώην ποδοσφαιριστή και θρύλου της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της Μπαρτσελόνα εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τον Χόρχε Μέσι για την αφοσίωσή του στον σύλλογό μας, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε στα πρώτα βήματα και στα πιο ένδοξα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του γιου του, Λέο.

Our deepest condolences. May Jorge Messi rest in peace. pic.twitter.com/PPSTTjHki1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.