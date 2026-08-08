Ασταμάτητη η Δανάη Μπακογιάννη, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια

Η 17χρονη Δανάη Μπακογιάννη συνέχισε τις φοβερές επιδόσεις της στα 100 μέτρα με εμπόδια του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, κάτω των 20 ετών, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Με χρόνο 13.59 στα ημιτελικά των 100 μέτρων του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου Κ20, η Δανάη Μπακογιάννη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμά της, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το μεγάλο τελικό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε 18η συνολικά στα ημιτελικά, αλλά έδειξε ότι είναι μία από τις καλύτερες αθλήτριες της ηλικίας της, με μόνο μία αθλήτρια του 2009 να είναι μπροστά της, η κάτοχος του ευρωπαϊκού ρεκόρ.