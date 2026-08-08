Λιγκ Καπ Αγγλίας: Πρόκριση για τη Γουέστ Χαμ του βασικού Ντίνου Μαυροπάνου

Ξεκίνημα σεζόν στην Αγγλία, με τους αγώνες για τον πρώτο γύρο του Λιγκ Καπ να συνεχίζονται και σήμερα Σάββατο, με τη νίκη της Γουέστ Χαμ του Ντίνος Μαυροπάνου με 3-1 επί της Πόρτσμουθ να ξεχωρίζει.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι της Γουέστ Χαμ, η οποία βρέθηκε να χάνει από γκολ του Σέγκεσιτς στο 33ο λεπτό, αλλά έφθασε εύκολα στην ανατροπή με τρία γκολ μέσα σε λίγα λεπτά κόντρα στην Πόρτσμουθ, για το Λιγκ Καπ της Αγγλίας.

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Ο Καστεγιάνος σκόραρε δις για τα “σφυριά” και ο Μπόουεν πρόσθεσε ένα ακόμη γκολ, για να χαρίσει στην ομάδα του στην πρόκριση στον επόμενο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Τα αποτελέσματα στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Κέμπριτζ – Μπαρνέτ 2-1

ΚΠΡ – Μίλγουολ 1-1 (0-2 στα πέναλτι)

Γουίμπλεντον – Νιούπορτ 1-1

Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Μπρίστολ Ρόβερς – Πιτέρμπορο 0-1

Μπρόμλεϊ – Ρέντινγκ 1-1

Μπέρνλι – Νοτς Κάουντι 1-1 (4-3 στα πέναλτι)

Μπάρτον – Μπλάκμπερν 1-2

Κάρντιφ – Σουίντον 3-2

Κρου – Ακρινγκτον 2-1

Ντέρμπι – Λίνκολν 1-2

Φλίτγουντ – Τσέστερφιλντ 1-0

Τζίλιγχαμ – Λούτον 0-3

Γκρίμσμπι – Μπλάκπουλ 1-3

Λέστερ – Νορθάμπτον 1-0

Λέιτον Οριεντ – Οξφορντ 2-0

Νόριτς – ΜΚ Ντονς 4-1

Πρέστον – Χάντερσφιλντ 1-1 (4-3 στα πέναλτι)

Σάλφορντ – Σριούσμπερι 1-1

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπόλτον 1-0

Στόκπορτ – Ντονκάστερ 1-1 (4-5 στα πέναλτι)

Στόουκ – Ολνταμ 2-0

Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ 0-1

Γουότφορντ – Κρόλεϊ 1-0

Γουέστ Χαμ – Πόρτσμουθ 3-1