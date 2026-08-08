Αθλητικά

Τσέλσι – Μίλαν 3-0: Φιλική νίκη με κορυφαίο τον Ζοάο Πέδρο για τους Λονδρέζους

Παραμένει χωρίς νίκη στα φιλικά παιχνίδια η Μίλαν του Αμορίμ
Ο Ζοάο Πέδρο
Ο Ζοάο Πέδρο πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του στην Τσέλσι / REUTERS/Willy Kurniawan
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Η Τσέλσι έκανε… περίπατο κόντρα στη Μίλαν και πήρε τη φιλική νίκη με 3-0, χτυπώντας έτσι και νέο “καμπανάκι” για τη Μίλαν του Ρούμπεν Αμορίμ, που δεν έχει ούτε μία νίκη στα παιχνίδια της προετοιμασίας της.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται να μην έχει καταφέρει ακόμη να περάσει τις… ιδέες του στη Μίλαν και η ομάδα του εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων κόντρα στην Τσέλσι, στο φιλικό ματς της Ινδονησίας.

Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν για τους νικητές ο Ζοάο Πέδρο, ο οποίος και άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και διπλασίασε τα προσωπικά του γκολ, αλλά και τα τέρματα της ομάδας του στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, πριν έρθει αμέσως μετά και το τρίτο γκολ από σουτ του Καϊσέδο.

Η Τσέλσι πήρε έτσι τη νίκη ψυχολογίας, με τη Μίλαν να γνωρίζει την πρώτη της ήττα, μετά από δύο φιλικές ισοπαλίες, αλλά να προβληματίζει και με την εικόνα της, στα πρώτα ανεπίσημα παιχνίδια της σεζόν.

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