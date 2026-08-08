Αθλητικά

Ναϊμέγκεν – Τέλσταρ 1-2: Πρεμιέρα με ήττα για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στην Ολλανδία

Η Τέλσταρ έδειξε το... δρόμο στον Ολυμπιακό ενόψει της ρεβάνς των προκριματικών του Champions League
Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν
Στιγμιότυπο από το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Με το… αριστερό ξεκίνησε τις φετινές της προσπάθειες στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, η Ναϊμέγκεν, αφού ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Τέλσταρ, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς των προκριματικών του Champions League.

Η Ναϊμέγκεν πήρε ισοπαλία 0-0 στην έδρα του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League, αλλά στην Ολλανδία δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Τέλσταρ στην πρώτη αγωνιστική της Eredivisie.

Μένοντας πίσω στο σκορ από το πρώτο λεπτό του αγώνα, μετά από γρήγορο γκολ του Μπράουερ και δεχόμενη δεύτερο τέρμα στο 24′, η Ναϊμέγκεν δεν μπόρεσε να πάρει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας, παρά τη μείωση του σκορ στο 85′, με τον Σίρχαους.

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Αθλητικά
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