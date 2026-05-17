ΑΕΚ: «Ατμόσφαιρα» φιέστας και στο ξενοδοχείο για την αναχώρηση των πρωταθλητών Ελλάδας

Οι οπαδοί της ΑΕΚ πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας και η… φιέστα ξεκίνησε από το ξενοδοχείο της αποστολής, αφού πήγαν για… συνοδεία στους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς.
Η ΑΕΚ αναχώρησε από ξενοδοχείο για την Allwyn Arena και οπαδοί της είχαν την ευκαιρία να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές Ελλάδας από πολύ νωρίς, ενόψει και του αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες σε μία κατάμεστη Allwyn Arena, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με μία φιέστα μπροστά στους οπαδούς της, σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Κιτρινόμαυρος παλμός έξω από το ξενοδοχείο, στο οποίο μένει η αποστολή της ΑΕΚ.— SPORT24 (@sport24) May 17, 2026
Οι φίλοι της ΑΕΚ στο πλευρό της αποστολής, στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.— SPORT24 (@sport24) May 17, 2026
Η στιγμή της αποχώρησης της αποστολής της ΑΕΚ προς την “Allwyn Arena”, με τη συνοδεία των υποστηρικτών της.— SPORT24 (@sport24) May 17, 2026
Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.