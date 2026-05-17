Μπέος σε Λανουά στο ημίχρονο του ΟΦΗ – Βόλος: «Αν έχεις φιλότιμο παραιτήσου και πάρε μαζί σου Τζήλους, Πολυχρόνηδες και Κόκκινους»

Ο Βόλος αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην 6η αγωνιστική των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, αλλά παρά το μηδενικό ενδιαφέρον της αναμέτρησης, ο Αχιλλέας Μπέος έριξε “βολές” στην ΚΕΔ για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Με ανάρτηση στο Facebook, ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε ξανά την παραίτηση του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, έχοντας παράπονα για τη διαιτησία του ΟΦΗ – Βόλος, όπου ακυρώθηκε ένα γκολ των Θεσσαλών μέσω VAR και ακολούθησε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, για το 2-1 στο ματς.

Ο “ισχυρός άνδρας” του Βόλου έτσι, έγραψε τα εξής: “Λανουά για μια ακόμη φορά δείχνεις την ανεπάρκεια σου αφού κρατάς τέτοιους διαιτητές στον πίνακα. Δεν υπάρχει βαθμολογική σκοπιμότητα και αντί να αφήσουν να παίξουν οι ομάδες ελεύθερα κάνουν τέτοιες…ομορφιές! Λυπάμαι. Αν έχεις φιλότιμο παραιτήσου και πάρε μαζί σου τους Τζήλους, τους Πολυχρόνηδες και τους Κόκκινους”.

Τα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 έχασαν το ενδιαφέρον τους μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.