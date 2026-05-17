ΑΕΚ – Ολυμπιακός live για το φινάλε των πλέι οφ της Super League

Βαθμολογικό ενδιαφέρον έχουν μονάχα οι «ερυθρόλευκοι», αφού η Ένωση από την περασμένη Κυριακή (10.05.2026) είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας
6η αγωνιστική στα πλέι οφ της Super League
Διαιτητής: Κολόμπο / VAR: Αουρελιάνο, Ντελ Τζιοβάνε
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη Allwyn Arena, με τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» να γιορτάζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους Πειραιώτες να θέλουν να «κλειδώσουν» τη 2η θέση στη Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

19:11 | 17.05.2026

Οι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους

19:08 | 17.05.2026

Θωμάς Μαύρος και Ηλίας Ατματζίδης στο γήπεδο

19:06 | 17.05.2026

Ο Ζίνι της ΑΕΚ έβαψε τα μαλλιά του ξανθά

19:05 | 17.05.2026

Ο "δικέφαλος του Βορρά" θέλει νίκη και "γκέλα του Ολυμπιακού για να περάσει αυτός στα προκριματικά του Champions league

19:05 | 17.05.2026

Θυμίζουμε, την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός θα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην άδεια -λόγω τιμωρίας- Λεωφόρο

19:04 | 17.05.2026

Θέλουμε 25 λεπτά για τη "σέντρα" του αγώνα

19:01 | 17.05.2026

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη σεζόν, πρώτος σκόρερ της Super League είχε αναδειχθεί ο Χέφτε Μπεντακόρ του Πανσερραϊκού με 19 γκολ, αφήνοντας δεύτερο τον Ελ Κααμπί, που είχε ολοκληρώσει τη χρονιά με 18 τέρματα

19:00 | 17.05.2026

Να αναφέρουμε ότι παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του πρώτου σκόρερ Super League. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κορυφή με 18 γκολ σε 27 εμφανίσεις, όμως ο Λούκα Γιόβιτς ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 17 τέρματα σε 28 αγώνες

18:51 | 17.05.2026

14 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, 14 σχετικά μπάνερ εμφανίστηκαν στο γήπεδο

18:49 | 17.05.2026

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσεκόν

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

18:48 | 17.05.2026

Οι αναπληρωματικοί των δυο ομάδων

ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Βάργκα

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίζ, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.

18:33 | 17.05.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

18:31 | 17.05.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πετύχει την τέταρτη νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα τα τελευταία τρία χρόνια και κάτι. Και τρίτη με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του. Ο Ισπανός προπονητής σε τέσσερις επισκέψεις στην έδρα των «κιτρινόμαυρων» στο πρωτάθλημα μετράει δύο νίκες (1-0, 2-0), μία ισοπαλία (1-1) και μία ήττα (0-1). Και έχει άλλη μία ήττα (0-2) στο Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα που υποχρέωσε σε ήττα την ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο στο πρωτάθλημα. Ήταν Μάρτιος του 2023, όταν οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1 των κιτρινόμαυρων στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διατηρήθηκε αήττητη για 23η διαδοχική αγωνιστική. Τελευταία φορά που είχε ηττηθεί, ήταν στις 26/10 από... τον Ολυμπιακό

18:21 | 17.05.2026

η αψίδα που θα χρησιμοποιηθεί στη φιέστα που θα ακολουθήσει του ντέρμπι

18:18 | 17.05.2026

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η Κάτια Κοξένογλου είναι αυτή που θα κάνει την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ! Η αντιπρόεδρος της Super League, η οποία είχε διατελέσει και πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής από το 2023 έως το 2024, θα είναι εκείνη που θα παραδώσει το τρόπαιο στους παίκτες της Ένωσης

18:16 | 17.05.2026

«Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους! Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο.

Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.» αναφέρεται σε διάφορα σημεία της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ

18:12 | 17.05.2026

Αποδοκιμασίες με την είσοδο του ΧοσέΛουίς Μεντιλίμπαρ στον αγωνιστικό χώρο. Περπάτησε μέχρι τη μικρή περιοχή των δυο εστιών. Αμέσως μετά, μπήκαν και οι πρώτοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο

18:12 | 17.05.2026

Μεταξύ αυτών και «μεγάλες» προσωπικότητες του κιτρινόμαυρου παρελθόντος, όπως ο Μάρτον Εστερχάζι. Μόλις έγινε αντιληπτός στους οπαδούς, σε μαγαζί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ακολούθησαν τα… προβλεπόμενα συνθήματα

18:11 | 17.05.2026

Φυσικά, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν μαζευτεί έξω από το «σπίτι» τους από νωρίς, δημιουργώντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα, με συνθήματα και βεγγαλικά

18:08 | 17.05.2026

Έξω από το γήπεδο δεσπόζει μια τεράστια σημεία της ΑΕΚ, ενώ έχει στηθεί και γιγαντοοθόνη, για όσους δεν έχουν βρει εισιτήριο για τον αγώνα

18:07 | 17.05.2026

Πάνω από 16.000 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν το Σάββατο στην ανοικτή προπόνηση της ομάδας. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 20.000 οπαδούς στις εξέδρες της Allwyn Arena

18:07 | 17.05.2026

Το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι πανηγυρικό

18:07 | 17.05.2026

Σίγουρα, θα ήθελε να το συνδυάσει και με νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό

18:06 | 17.05.2026

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα ένα πανηγυρικό διήμερο, γιορτάζοντας μέσα στην έδρα της την κατάκτηση του πρωταθλήματος

18:06 | 17.05.2026

Θυμίζουμε πως αν ο Ολυμπιακός βγει 2ος τότε θα ξεκινήσει στον 3ο γύρο των προκριματικών του Champions League, ενώ αν πάρει το εισιτήριο ο ΠΑΟΚ τότε θα θέλει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο +2 από τον 3ο ΠΑΟΚ και θέλουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τους Θεσσαλονικείς -που παίζουν με τον Παναθηναϊκό στην τιμωρημένη Λεωφόρο- για να τερματίσουν 2οι και να βγουν στα προκριματικά του Champions League

Μόνο ο Ολυμπιακός έχει το άγχος της νίκης σήμερα

18:04 | 17.05.2026

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» το φετινό τίτλο, μετά τη συγκλονιστική ανατροπή που πέτυχε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην Allwyn Arena και το 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στα ματς της 4ης αγωνιστικής

18:04 | 17.05.2026

Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό που «καίγεται» για τη νίκη

18:04 | 17.05.2026

Φινάλε στα φετινά πλέι οφ της Super League, με ένα μεγάλο ντέρμπι

