Ολλανδία – Ελλάδα 33-38: Ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο χάντμπολ από 22 χρόνια

Η Εθνική Ελλάδας χάντμπολ έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ, καθώς επικράτησε της Ολλανδίας με 38-33 ξαι εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Πρόκειται για μία ιστορική πρόκριση για το ελληνικό χάντμπολ, το οποίο επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση έπειτα από 22 χρόνια, αφού η μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 2005 στην Τυνησία.

Μπορεί οι Ολλανδοί να είχαν ένα πολύ δυνατό σύνολο, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα κατάφερε να φτάσει σε μία τεράστια νίκη, ξεπερνώντας το μουδιασμένο ξεκίνημά της στην αναμέτρηση.

Με δύο νίκες απέναντι στους Ολλανδούς, μετά και το 29-27 στη Χαλκίδα, η Ελλάδα «σφράγισε» πανάξια την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.