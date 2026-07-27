ΑΕΚ: Ατομικό πρόγραμμα ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ρίχνει ρυθμούς ο Μάρκο Νίκολιτς

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της ΑΕΚ και θα ανεβάσει ρυθμούς τις επόμενες ημέρες, με την ομάδα του να μειώνει πάντως την ένταση.

Πέραν του Δημήτρη Καλοσκάμη, ο Χρήστος Αλεξίου έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο και όσοι αγωνίστηκαν στο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσβόλε προχώρησαν σε αποθεραπεία, ενόψει της συνέχειας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται πάντως να ρίξει ρυθμούς στις προπονήσεις της ομάδας του, με μία κάθε μέρα, στο υπόλοιπο της προετοιμασίας, αφού θέλει τους παίκτες του “φρέσκους” στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, με την Ένωση να κάνει πρεμιέρα στο Super Cup με τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου.